– Gleda og forventningane var fullstendig gratis. Det beste i livet er som regel det

Denne vesle julehistoria er skrive av Øystein Sandøy.

Jul for 20 kroner

Ein etablert familiemann med kone, barn og barnebarn får i desse tider ein hang til mimring om barndommens julefeiring. Den står i eit eige lys, og let seg dessverre ikkje gjenskape, sjølv om vi kjenner oss att i borneborna sine forventningsfulle blikk mot gåvehaugen under juletreet.

Mi barndoms jul fann stad i Bulandet på 60-talet. Livsvilkåra var milevis unna dagens, men i jula syntes vi likevel at vi hadde ALT, takk vere ein far som vakte auga ut or hovudet på sjøen, og ei trygg moderhand som heldt rattet heime. Juleribba hang til tørk på loftet, julebaksten var i full gang, og det aller meste var vel i hus. Ein herleg eim av krumkaker, sylteflesk og rullepølse fylte huset og sytte for julestemning som vi i alders år berre kan fantasere om.

Julehandelen var eit kapittel for seg. Nokre veker før jul vart Brunvoll’en om bord i familiens fiskebåt Bulending starta opp, og så gjekk ferda til sjølve Soria Moria; eit julegatepryda Bergen. Turen tok sju timar, og vi kom gjerne inn Byfjorden i kveldinga. Aldri gløymer eg det glitrande lyshavet som openberra seg for store barneauge.

Likviditeten vår var ikkje allverda etter dagens mål. 20 kroner var gjerne det vi hadde å rutte med, men midt på 60-talet gjorde to brune sedlar med bilde av Christian Michelsen på ein sju-åtteåring til ein Krøsus. Sprakk budsjettet, så var som regel eit bedande blikk til ein snill bestefar nok til å løyse ein femmar ekstra. Han visste godt at dette var tida for antatt vettuge kjøp til glede for andre, og ikkje fråtsing i snop. Gåvene var for lengst planlagde, og vart pietetsfullt handla og pakka inn. Foreldra våre var sikkert trøytte og leie når kvelden kom, men vi ungane fekk aldri nok av butikkane og julegatene, og drakk alle inntrykk med sansane på vidt gap.

Nokre dagar seinare reiste vi heim att. Eit høgdepunkt var over, men enno kunne vi gle oss til sjølve finalen; julafta. Mor var ein kløppar til å ordne og planlegge, så tidleg vesle julafta kunne freden senke seg over hus og heim. Forventningane bygde seg opp meir og meir, og på ettermiddagen julafta fyltest huset av den herlege dufta av juleribbe. I 6-tida var alt klart, og vi tok høgtideleg plass rundt eit pynta middagsbord. Mor las juleevangeliet, og så var det berre å forsyne seg. Du store, store tid som det smakte! Enno i dag kan eg kjenne smaken av mor sin kålrabistappe, der mormor si uslåelege oppskrift vart fylgt slavisk. Til drikke fekk vi Solo og heimelaga ripssaft. Øl og akevitt var bannlyst heime, men ingen spurde etter det, og like lite sakna det.

Høgdepunktet for oss ungane var sjølvsagt gåvene. Det tok si tid før vi kunne kaste oss over dei. Mor insisterte på å rydde og vaske opp før dei kunne delast ut. Ho visste godt at då var det ingen mangel på ivrige hender som ville hjelpe til med oppvasken.

Nokre timar seinare var det heile over. Spaninga var utløyst, og store auge saumfor rikdomen som var kome oss i hende. Fargeblyantar, ein knallpistol, ei lommelykt, kortspelet Gnav, you name it. Einaste nedturen kom når eg pakka opp gåva frå mormor. Det var ein gjengangar. Lange, kvite underbukser og undertrøye. Tanken bak var den aller beste, men eg hadde neppe gjort furore på catwalken i Paris iført desse plagga. Gode og varme var dei saktens, og eg hadde enno ikkje lært kva ordet sexy betydde.

Kvit jul var sjeldan kost for oss som budde på ei lita øy langt ute mot havet. Kuling og regn var ikkje uvanleg, men det la ingen dempar på opplevelsen av barndommens jul. Den var, og vil for all framtid vere noko heilt unikt. 20 kroner viste seg å vere meir enn nok, og gleda og forventningane var fullstendig gratis.

Det beste i livet er som regel det.