– Den viktigaste julegåva til alle i år er å følgje strenge smittereglar. God jul til alle.

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 22. desember.

Då er det berre dagar til vi skal feire jul. I år er det ekstra spesielt med tanke på pandemien vi har stått, og står, midt oppe i. Det meste har vore usikkert på grunn av stor smittefare. Difor har vi ikkje kunne planlagt så lenge. Men styresmaktene har vore veldig tydelege på at smittefaren er minst like stor i julehøgtida når vi skal vere saman. Mange får kanskje besøk av sine som kjem heim til jul. Det kan representere ei smitteutfordring. Men vi må tenke oss om, og vere forsiktige. Vi må feire med god avstand, god handhygiene og omtanke. Då kan dette gå bra. Det viktigaste no er å feire denne store høgtida slik at vi kan sjå fram mot lysare tider der vi har vunne krigen mot covid-19. I går snudde sola. Det går mot lysare tider. Vi håpar dette er bokstavleg tala.

Mange gler seg til denne store og viktige julefeiringa som berre er dagar unna. Men dessverre er det også mange som gruar seg, og som synest slike høgtider er vanskeleg. Det kan vere nokon som saknar nokon eller at nokon rett og slett ikkje har det godt. Når livet er vanskeleg, er det ekstra viktig at nokon bryr seg og tenner eit lite lys. Vi er heldige og har mange personar som bryr seg om andre, mellom anna Frelsesarmeen, Pass It On, Lysaksjonen med fleire. Alle kan vi gjere litt. Ta ein telefon eller finn på noko som kan lyse opp og varme dersom du kjenner nokon du trur har det vanskeleg. Det skal ikkje alltid så mykje til for å glede nokon.

Fjordenes Tidende si julegåve til alle lesarane våre er ei ekstra stor juleavis med mykje variert stoff som vi håpar du og dine har glede av i julehelga. I romjula kjem det ut ei avis, tysdag 29. desember. I julehelga vil vi også oppdatere nettsida vår om det skulle skje noko. Med dette vil vi ynskje alle ei god og fredeleg jul.