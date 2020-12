– Vi i Fjordenes Tidende vil takke alle som har stått på i år og ynskje eit godt nyttår

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 29. desember.

Det er snart eitt år sidan det nye koronaviruset for første gong blei påvist. Det vesle smittsame viruset har ført til 1,7 millionar dødsfall på verdsbasis og rundt 80 millionar personar har fått påvist smitte. Liva våre har vorte snudd opp ned. Dette er den største krisa og unntakstilstanden etter 2. verdskrig. Alle har fått ein ny kvardag prega av at samfunnet har vore stengd ned. Mange har mista jobbane sine, mange har blitt permitterte, mange har vore einsame og folk med alvorlege lidingar har ikkje fått den oppfølginga som dei burde hatt.

Alle har vi måtte innrette oss etter strenge smitteverntiltak. Alt har handla om krigen mot dette nye viruset. Alle har opplevd sterke avgrensingar på sosial kontakt, desinfisering, heimekontor og munnbind. Skular, barnehagar, restaurantar, kino, teater og ei rekke andre aktivitetar og arrangement har vore stengd, og samfunnsøkonomien er hardt ramma i alle land.

Vi er heldige å bu i eit rikt land som har økonomi til å sette i verk hjelpetiltak mot enkelte som har tapt og som lir som følgje av denne krisa. Alle lurer vi på kor tid smittefaren er over. Ja, om den vil ta slutt. Mange av oss fryktar at den nye kvardagen aldri vil bli som før 12. mars 2020, då Norge vart stengd ned. Mot slutten av dette året må vi takke alle som har stått på for å hjelpe dei som treng mest hjelp. Vi sender også ein varm tanke til dei som har og har hatt det vondt og vanskeleg som følgje av koronaviruset. Første veka i januar blir dei første personane vaksinerte. I løpet av sommaren håpar vi at alle har fått motgifta som kan gjere kvardagen meir normal igjen.

Fram til det må vi berre gjere det vi må for å hindre smitte. Vi må halde ut. Kvar dag er vi ein dag nærmare dagen der dette er over. Ynskjer alle eit godt nyttår.