«Dei fyrste spirane gir von om vår»

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Magni Hjertenes Flyum og er del av Stemplar ut-spalta i Fjordenes Tidende kvar fredag.

Så fort sola snur og eg anar våren i sikte, byrjar eg å rote i ein liten boks på vaskerommet. Boksen der eg stappar frøposar oppi. Små og brune ligg dei der med von om vår.

Eit frø er nok ein del av den fantastiske naturen. Plantane lagar frø, og beskytta bak frøskalet ligg alt som trengs for å lage ein ny. Ein liten kime og næring nok til å sende ut eit par frøblad og røter. Berre tilsett jord og vatn – og vent.

Dei fyrste grøne spirene lovar at våren og sommaren kjem, men no startar det verkelege arbeidet. Å halde desse små i live til det er så mykje vår ute at dei kan plantast ut i krukker og bed.

Nokre plantebabyar greier seg fint så lenge du vatnar litt, medan andre må ha ein eksakt miks av lys, vatn, korrekt jord og ompotting for å vokse på rett vis. For lite lys gir tynne plantar som knekk i vinden, for god jord er ikkje bra for røtene, for mykje vatn er ikkje bra og for lite vatn katastrofe.

Det er ikkje få småplantar eg har tatt livet av på vegen frå frø til eit liv ute i hagen. Nokre vert slappe berre du snur deg vekk, og når du trur at alt går etter planen let våren vente på seg mens plantebarnehagen veks ut av pottene sine og ropar etter meir jord.



Når eg kikar i arkivet i frøboksen ser eg at det er mange spirer eg ikkje har greidd å hjelp til fullvaksen plante. Gulrot har vi berre fått til ein gong og nokre blomsterfrø har berre levert grøne blad, men kvar vår prøver eg på nytt. I fjor vart det ikkje meir enn ein paprika i drivhuset. Den kom ikkje før i september. I år har eg planta paprikafrø nokre veker tidlegare i år. Kanskje det vert paprika i år?



Ein kan rett og slett ikkje lese seg til frøsuksess. Det som fungerer eit år blir ingenting året etter. Heldigvis lærer ein litt av desse serieeksprimenta. Fingrane vert bittelitt grønare for kvart år.

Frøboksen har heldigvis minne om nokre suksessar òg. Som den gongen graskarplantane hadde tatt over heile beddet då vi kom heim frå ferie, og blomkarse kjem kvart år. Basilikum har vi fått dreisen på og plukksalat og ruccola må vi ete før dei vert for store.



Det er lett å bli ivrig når ein lengta mot vår og sommar, så det blir litt påfyll i boksen kvar vår. Årets største ekspriment er popcornmais. No har eg ein bitteliten maisåker å passe på til varmen kjem. Spennande om det går vegen heilt frå frø til filmsnacks.