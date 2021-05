– Politiet har ei viktig oppgåve i å luke ut verstingane i trafikken

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende onsdag.

Dessverre er høg fart og rusa sjåførar dei viktigaste årsakene til ulukker i trafikken. Dermed er dette også dei viktigaste årsakene til at folk mister livet eller blir skadde i trafikkulukker. Ei av politiet sine viktigaste oppgåver er å bidra til å redusere talet på ulukker i trafikken. Det gjer dei ved å vere synlege i trafikken og ha hyppige kontrollar langs vegane. Det er der dei kan luke ut verstingane som ikkje har respekt for fart.

Sist veke kunne politiinspektør i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, opplyse om at politiet så langt i år har teke 46 førarkort i kontrollar. 16 bilførarar som vart kontrollerte var rusa. Åtte bilførarar køyrde for fort og 22 mista førarkortet på grunn av farleg køyring eller at dei har fått meir enn åtte prikkar. Dette er ein dyster statistikk. Ikkje minst er det skremmande å tenkje på dei mange i trafikken som ikkje blir stansa eller oppdaga. Dessverre er det ofte unge bilførarar med lite erfaring som er innblanda i ulukker og som skapar trafikkfarlege situasjonar ved at dei anten er rusa eller køyrer alt for fort.

Politiet har ei viktig oppgåve i å vere synleg i trafikken. Politiet skal førebyggje ulukker og luke ut verstingane som ikkje bryr seg om fartsgrenser. Dei skal også ha fokus på førarar som køyrer rundt med trafikkfarlege køyretøy som har alvorlege manglar som kan føre til ulukker. Difor er det viktig med hyppige kontrollar. Det er viktig at politiet har folk ute i trafikken som kjenner lokale forhold og som kan mykje om trafikk. Vi trur det gjer noko med haldningar både til fartsgrenser og at folk passar på at dei har bilar med gode dekk og bremser, og som er i forsvarleg stand. Politiet må luke ut verstingane som ikkje har noko i trafikken å gjere. Bilførarar som utset både seg sjølv og andre for livsfare.