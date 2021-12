Kjenner du nokon som fortener ei ekstra førjulsoppmuntring for innsatsen dei gjer for alle oss andre?

Kommentarer

Denne leiarartikkelen har stått på trykk i Fjordenes Tidende.

Kvar desember er det tradisjon i Fjordenes Tidende å sette på annonsen vår om at alle kan sende inn tips til kven i lokalsafunnet som skal få ei lita førjulsmerksemd. Gjennom «Nokon å glede» ønskjer vi å glede dei som brukar tida si på å glede andre. Då vil vi gjerne heidre nokre av dei mange eldsjelane og drivkreftene som finst i kommunane våre. Og i år passar det ekstra godt ettersom vi om ein månad går inn i frivilligheitas år, 2022.

Til å finne ut kven som skal få ei fin julestjerne på døra no i slutten av desember, treng vi di hjelp. Veit du nokon som er flinke til å dele glede og spreie varme rundt seg, som stiller opp for andre og gir ei hjelpande hand når det trengst? Kjenner du som aldri seier nei når det handlar om å stå på for andre? Tips oss i Fjordenes Tidende så kan det hende at nettopp den du tipsar inn kan bli trekt ut og får ei lita oppmuntring frå oss.

Det er mange somar arbeider i det stille utan ei krone i betaling. Motivasjonen er å glede og hjelpe andre. Kvardagsheltane rundt oss er mange, og nokre får aldri ein skikkeleg takk eller klapp på skuldra. Når det offentlege ikkje alltid strekker til er det ofte privatpersonar og frivillige med eit stort hjarte som fir viktige bidrag. Ikkje minst har alle desse blitt synlege no når vi har vore gjennom den spesielle koronatida.

Det kan vere ein god nabo, eit lag eller ein organisasjon, ein medlem i ein dugnadsgjeng eller berre eit godt medmenneske. I papiravisa vil du i kvar utgåve fram til jul finne annonsen «Nokon å glede». Den kan du klippe ut, skrive nokre ord om din julestjernekandidat og kvifor vedkommande fortener litt ekstra ros, og sende til oss. Du kan også skrive eit brev, eit kort eller sende oss ein e-post på fjt@fjt.no.

Blant dei innsendte tipsa vil nokre bli trekt ut og få ei julestjerne før jul. Det kan også hende at nokre av tipsa endar opp som ei god sak eller ein reportasje i lokalavisa. Ønsker du som forslagsstillar å vere anonym, respekterer vi det.

Kjenner du nokon som fortener ei ekstra førjulsoppmuntring for innsatsen dei gjer for alle oss andre? Tips oss.