– Kanskje er det på tide å stå i ubehaget og ta den vanskelege praten?

Kommentarer

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende ferdag 3. desember.

Uroa rundt Kinn kommune vil ikkje legge seg. Dei som er mot ropar høgast, samtidig som dei som var, og er positive, til Kinn får kritikk for ikkje å rope i det heile tatt.

Spesielt politikarane i det som var samarbeidspartia Høgre, Venstre og Ap får gjennomgå. Dei stod i bresjen for å få gjennom den nye kommunen. Dei hadde trua på det, og har det framleis, men negativiteten som strøymer gjennom alle politiske prosessar og utfall gjer det vanskeleg å drive politikk.

Dei får kritikk for ikkje å kome med bevis på kvifor Kinn var ein god idé, samtidig som alle forsøk på å informere om positive saker og vedtak i Kinn kommune blir skote ned av kritikarane. I debattklimaet som herskar på sosiale medium er det forståeleg at ikkje alle orkar å stå på podiet og ta «den vanskelege samtalen», politikar eller ikkje.

Men kanskje er det no tid for å våge seg fram – sjølvsagt i heilt andre fora enn Facebook – og ta den vanskelege praten? Det er ikkje til å stikke under ein stol at dette no pressar seg fram. Kanskje må ein berre stå i ubehaget og evaluere Kinn, sjølv om det er svært tidleg for ein kommune som har eksistert under to år.

I desse dagar har ei ny gruppe tatt initiativ til nok ei underskriftskampanje for nok ei folkeavstemming for nok ein gang å prøve å påverke kommunestyret til å diskutere moglegheita for ei folkeavstemming. Og om det skulle bli avstemming, vil det bli svært vanskeleg å få aksept for noko anna enn å legge til resultatet til grunn. For motstandarane av Kinn veit at dette er einaste veg å gå. Det er berre kommunestyret som kan sette i gang ein reverseringsprosess.

Fjordenes Tidende har høyrt med partia kor dei står i spørsmålet. Sp og Raudt er der dei alltid har vore. MDG har ikkje eit standpunkt, men meiner det er naturleg å ta debatten. Ap og Venstre er trufaste mot visjonen om ein sterk kystkommune, medan Høgre opnar for å lytte til ei eventuell folkeavstemming. Frp meiner Høgre er uansvarlege og no har sett kommunen i ein vanskeleg posisjon. Årsmøtevedtaket gir reelt sett fleirtal for folkeavstemming, noko som «låser» kommunen og prosessar til situasjonen er avklart, meiner Frp. Slik dei ser det kjem ein ikkje unna. Debatten må takast.

Kanskje er det på tide å stå i ubehaget og ta den vanskelege praten?