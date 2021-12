– Dugnaden må vare litt lenger for at vi skal kome dit at koronaviruset er ein tilstand vi kan leve med

Kommentarer

Denne leiaren stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 17. desember.

Det kjem stadig nye mutasjonar og nye kampar mot koronaviruset, og vi må alle mutere med. Vi må endre oss i takt med viruset og følge nye tilak og reglar. No er landet praktisk talt nedstengt igjen, og fleire tiltak og innstrammingar kan kome.

No er det omikron som gjeld. Mutasjonen har tatt over for delta og situasjonen er verre enn nokon gang før. Ikkje fordi omikron nødvendigvis er farlegare enn delta, men fordi det er endå meir smittsamt. Det betyr at det spreier seg fortare og når fleire. Derfor må ein prøve å stoppe det, eller bremse det. For viss veldig mange får det, får ein likevel ei stor gruppe som treng sjukehusinnlegging. Då vil sjukehusa igjen bli overbelasta og sårbare grupper risikerer ei farleg, kanskje dødeleg, utvikling av sjukdommen.

Det er snart to år sidan Norge vart stengd heilt ned og vi alle blei kjend med dette viruset. Få av oss visste kva som låg framfor oss då. Vi visste ikkje kor mykje som ville forandre seg. Og ingen trudde det skulle vare i to år. Då var det snakk om at dette var ein dugnad som alle må vere med på. Det var høgst uvisst kor lenge dette ville vare.

Nesten to år seinare er det framleis ikkje kontroll på situasjonen. Det er verre enn nokon gang, og folk er slitne av dugnaden, ikkje minst i helsevesen, i skular og barnehagar. Fleire har mista levebrødet og lønsinntekta.

Fleire legar og smittevernekspertar tar også til orde for at vi snart må kome over i ein tilstand der vi kan leve med viruset og vaksinere oss mot det jamleg. Ikkje stupe frå akuttsituasjon til akuttsituasjon. Det er for krevjande for folk. Men før vi kjem dit, må vi alle slutte opp om dette stadiet vi er no. Vi må sikre eit fungerande helsevesen og våre sårbare grupper.

For framleis blir folk smitta. Blir sjuke og alvorleg sjuke. Mange har mista livet. Vi er framleis pålagt strengt smittevern. Så dugnaden må vare litt til, før vi kan kome oss over i situasjonen der koronavisruset er ein del av kvardagen, og noko vi kan leve med som sesonginfluensa og vasskoppar. Men kanskje må vi også førebu oss på at livet aldri blir før.

Dugnaden må vare litt lenger for at vi skal kome dit at koronaviruset er ein tilstand vi kan leve med.