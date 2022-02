«Det er viktig å pleie forhold. Send ei melding til ein du er glad i på valentinsdagen»

Kommentarer

Denne kommentaren er skriven av Hannah Kassen og Nora Vorren i 3 STA ved Måløy vidaregåande skule, og er ein del av Stemplar ut-spalta på siste sida i Fjordenes Tidende kvar fredag.

Kjærlighet kan være så masse, det kan være for en person, ein ting, ei oppleving, ein hobby eller noko som berre gjer deg glad. Venar, familie og mat kan være ting ein knyttar til kjærleik.

Kjærleik kan være mykje fint, men det kan og være mykje vondt med kjærleik og det å være glad i nokon. Gjennom livet vil ein oppleve det å miste nokon eller noko ein har mye kjærleik for. Det kan gjøre så utruleg vondt, og ein kan kjenne på ei vondt kjærleikssorg. Ofte er det slik at uansett kva nokon seie vil det ikkje hjelpe. Sjølve om ein blir fortalt at tid leger sår er ein ikkje mottakeleg for slike kommentarar når ein har det vondt. Det er eit nordisk ordtak som går slik; Tid leger alle sår. For noen kan dette være sant, og for andre kan det være for ingen nytte. Alt tar tid, og nokre ting tar ofte lenger tid enn andre.

Kjærleik er viktig å pleie, ein burde aldri anta at nokon føler at du er glad i dei. Hugs å sei ifrå, og om ein ikkje likar å uttrykke kjenslane sine med ord, så kan ei handling sei mykje meir enn ord. Den 14. Februar er det valentinsdagen, og vi vil oppfordre alle til å gjere noko kjekt for dei ein er glad i. Kjøpe blomster, sjokolade, lage eit kort eller berre gjere det så enkelt som å sei at ein er glad i dem. Ta med ein du er glad i med på kino, eller restaurant, kanskje du til og med kan lage dei middag? Vær kreativ.

Eventuelt kan du ha ein valentinsdag med deg sjølve, gå deg ein tur, lage god mat, sjå ein film eller serie du likar. Ta ansiktsmaske og pleie deg sjølv til det maksimale, det fortjenar alle å unne seg sjølve av og til.

Kjærleik treng nødvendigvis ikkje å bety at ein er forelska i nokon. Sånn som vi to, vi har veldig mykje kjærleik for kvarandre. Det er viktig å pleie forhold. Så om du allereie ikkje har gjort det i dag, send ei melding til nokon du er glad i, og så gjer du det endå en gong på måndag!

Vi håpar alle får ein fantastisk valentinsdag!