Han blir ny havneleder

Snart er det klart for Kalvåg Kystfestival, der publikum både får høre Norges mest folkekjære artist og besøke en av landets beste gjestehavner.

– Det kan umulig bli feil, slår arrangørene fast.

Tvert imot er det duket for en sikker suksess når Åge Aleksandersen & Sambandet teller opp på festivalplassen i Kalvåg fredag 3. august.

– Vi kan friste med en kompakt festivalopplevelse, der havnen i Kalvåg vil være midtpunktet. Husk at i tillegg til båtplass, må alle ombord kjøpe konsertbillett. Dette er naturlig siden man ligger inne på festivalområdet, eller i umiddelbar nærhet med tilgang til alle fasiliteter, skriver arrangørene, som også legger til at det vil bli prisøkning på billettene fra 1. juni.

Nyansatt havneleder Svein Olav Igland vil sørge for en best mulig opplevelse til alle sjøfarende. Igland vil få havneleder-tittelen under arrangementet, som går fra 3. til 5. august. Han får med det ansvar for planlegging, tilrettelegging og trygghet i havnen.

– Svein Olav hadde en sentral rolle under landsstevnet i Forbundet Kysten i 2005, hvor Kalvåg hadde besøk av rundt 250 båter. Vi er utrolig takknemlig for at Svein Olav ønsker å ta på seg denne jobben. Vi kunne ikke fått en bedre mann! Vi har foreløpig forhåndsolgt rundt 80 båtplasser, noe som gir oss en god indikasjon. Vi håper og tror på besøk av 200-300 båter, og 200 bobiler, hvor salget også er godt, heter det i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å planlegge havnekartet, og plassere båter etter beste evne ut fra størrelse. Man kan planlegge mye, men det må være rom for fleksibilitet og justeringer underveis. Alle med billett vil få tildelt plass og informasjon sendt ut på mail senest en uke før festivalen braker løs. Sammen med politiet i Bremanger samarbeider vi også om bistand fra kystvakten under arrangementet. I tillegg kommer Bremangers fisskeristolthet Vestfart til festivalen.