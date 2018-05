Dette bandet gjør etterlengtet comeback

Kultur

Med momentan popularitet, fantastisk karisma og kjemi som drar paralleller til The Beatles på 60-tallet kom Love Boys med et smell i 1998. De var da 14 og 15 år gamle.

– Superlativer fra musikkbransjen lot ikke vente på seg og flere av de store mente de var neste generasjons Rolling Stones. Karismatiske Kristian Bergo i front, har en bluesrøst alkoholiserte menn i sekstiårene bare kan drømme om! Allerede som 15 åring tok han posisjonen som utvikleren av gammelmoderne blues, og med det løftet sjangeren til nye høyder, heter det i en pressemelding fra Kalvåg Kystfestival.

– Med selvskrevne slagere som «If tomorrow never comes» og «Lollipop mama», var Love Boys en internasjonal landeplage på populære NRK P1 Sogn og Fjordane rundt millenniumstider. Fremtiden var blendende lys, verden bydde seg frem og ventet på å bli tatt hardt og lenge av de fire unge guttene fra Selje. En pubjobb i Fosnavåg endret alt, og det er fortsatt spekulasjoner rundt bruddet den dag i dag.

Stjernene i Love Boys gikk hver til sitt i 2001.

– «Det ble for lett. Det ble bare for lett» var eneste kommentaren et musikkblad fikk ut av bassist Gunnar «dangerous» Solvåg den gangen.

20 år etter det hele startet, er Love Boys tilbake med sitt jubileums comeback. Gnisten er tent og de har fått pusset rust av trommer, gitarer og munnspill.

– Hold dere fast, og la oss håpe puberteten gjorde de godt!

Svein Arild Vatsø i Kalvåg Kystfestival er svært fornøyd med å gjenforene fenomenetet Love Boys. De opptrer sammen med rockeflaggskipet Åge Aleksandersen og Sambandet på Kalvåg Kystfestival.

– Dette er noe vi har jobbet for lenge, og vi håper på ekstra mye besøk fra Nordfjord i sommer!