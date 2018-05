Nå er parken «ny» og fin til nasjonaldagen

Kultur

Nå er parken ferdig oppgradert med nye benker og asfalt. Sandal AS sto for gravearbeidet og Veidekke AS for asfalteringen. Til sammen kostet opprustningsprosjektet rundt 40.000 kroner - betalt av Vågsøy kommune.

– Nå er parken klar til 17. mai, smiler Odd Henning Svoren i kommunen.

Han roser også de to måløyværingene som har jobbet sammen om prosjektet: Finn Melsæther og Terje Hamre.

– De har gjort en utmerket jobb, supplerer Svoren.

Kommunen leide Melsæther og Hamre inn for å ta seg av opprustningen i Lingeparken. Benkene var mer enn 40 år gamle og underlaget i parken var tildekket av mose og ugress.

– Det er ikke så mye som skal til. Nå ser parken veldig fin og tiltalende ut, sier Svoren.

Materialene til benkene ble kjøpt fra XL Bygg. Melsæther og Hamre sto selv for utformingen.

Svoren forteller at kommunen har planer om å oppruste flere uteomårder i sentrum av Måløy, og at det var Lingeparken som ble prioritert i denne omgang:

– Det er jo klart at det er viktig at Lingeparken blir prioritert nå, både med tanke på åpningen av Måløyraidsenteret og 17. mai.

I tiden fremover kommer kommunen til å se på muligheten for å fikse opp benkene i sentrumparken. Fra før er to av benkene ved parkeringsplassen ved klesbutikken Vic i Gate 1 pusset opp.