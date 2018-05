Nå skal de guide turistene gjennom sentrum

Kultur

Det er Måløyraidsenteret som står bak den nye Måløyraid-løypa som nå er under konstruksjon. Den skal ta turistene gjennom en historisk vandring fra Gate 1 til Moldøen.

Sogn og Fjordane fylkeskommune og fylkesdirektøren for næring og kultur deler ut 197.500 kroner til prosjektet.

Den historiske løypa skal vise de områdene hvor kampene under andre verdenskrig foregikk. Langs løypa blir det plassert 15 informasjonsskilt på strategiske punkt i samsvar med hendelsesforløpet. Skiltene skal ha bilder og informasjon som viser hendlesene og området under Måløyraidet, i tillegg til et bilde av hvordan det samme området ser ut den dag i dag.