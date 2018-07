Dette er vinnaren av eit festivalpass

Kultur

– Seriøst? Herregud! Så kjekt!, seier vinnaren når vi kontaktar henne.

Fjordenes Tidende fekk inn mange blinkskot frå årets Malakoff Rockfestival. Vinnarbildet vart også sendt inn av ein annan deltakar, men Sølvberg Vedvik trakk til slutt det lengste strået då ho var først ute med å delta.

– Biletet er tatt under Gabrielle sin konsert fredag, av ei dame som tilbydde seg å ta bilde. Det morosame er at vi ikkje kjenner gutane i front, men det gjer tydelegvis fotografen. Ho fann bildet mitt på Instagram og tagga ein av dei, ler Sølvberg Vedvik, som no har sikra seg billett til neste år.

– Denne konserten må vere mitt beste minne frå Malakoff. Stemninga med nydeleg vêr og glade folk gjer sitt. Eg har vore inne på tanken om å fare neste år sidan det var så bra i år, og no når eg har vunne billett er det berre heilt kanon, seier ho.

Sølvberg Vedvik brukte emneknaggen #fjtno på Instagram til å bli med i konkurransen, men ein kunne òg sende bidraget sitt til fjt@fjt.no.