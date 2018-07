Åpner opp for publikum

Kultur

– Under åpen dag vil vi blant annet vise hvordan en setter sammen den tradisjonsrike sildetønnen (120 liter), et produkt som har vært laget her siden oppstarten i 1904. I tillegg vil vi demonstrere et helt nytt produkt, røyketønnen. Den kan brukes til å røyke kjøtt og fisk i, forteller Kjetil Gillesvik om programmet.

I tillegg blir fabrikkens historie fortalt, og det blir vist eldre filmer om bøkkeryrket.

Det blir også enkel servering og salg av ulike produkter.

Fabrikken ble starta i 1904 og lagt ned i 1986. Og i 1996, etter en lengre prosess og mye restaureringsarbeid i grunnen rundt fabrikken og på selve bygget, ble bygningen med maskiner og utstyr fredet av Riksantikvaren.