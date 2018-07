Vil at du skal ta med trebåten din på festival

Kultur

– Det kjem mykje folk til bygda vår desse dagane, og vi vil gjerne ha med fleire av dei gamle båtane som i alle år har vore sjølve livsnerven i livet på kysten, seier festivalsjef Jannicke Brenden Frøyen.

Gamle båtar

Tema for Kalvåg Kystfestival i år er gamle båtar, ro- og seglbåtar, difor har festivalleiinga invitert spesielt alle med trebåtar til Kalvåg.

– Vi håpar å fylle hamna med trebåtar, seier Bjarne Pedersen, leiar i Kalvåg Kystlag som arrangerer Kalvåg Kystfestival.

Kalvåg har ei god og trygg hamn som har vore mykje brukt i alle år, og det er naturleg at den blir midtpunktet på festivalen, med gamle og nye båtar i alle fasongar. Båtar som har vore, og blir brukt, til arbeid og fritid, til kvardag og fest. Båtar som har blitt brukt til fiske og kyrkjebesøk, til frakting av menneske og dyr.

Dei opplyser om at Kalvåg Kystlag sjølvsagt stiller med sine gamle båtar.

– Og vi veit at det kjem båtar frå andre kystlag og privatpersonar. Men vi vil ha fleire, vi har plass til alle, seier dei.

Rokonkurranse

Eit av hovudarrangementa på festivalen blir rokonkurransen på laurdag, der alle som vil, og kan stille lag, kan delta.

– Dei som vinn i år får første napp i nyoppsett vandrepokal. I år blir det med fleire båtar enn nokon gang tidlegare, så her blir det mykje som skjer undervegs, seier Pedersen.

For den musikkinteresserte blir det mykje å høyre på i Kalvåg i helga. Åge Aleksandersen & Sambandet og Sigrid Moldestad spelar fredag og laurdag.

– Men alt torsdag kveld tjuvstartar «Sommertøttene» festivalen med show på Knutholmen Arena. «Sommertøttene» skal også ha nytt show på festivalscena på Amtskaia på laurdag, seier festivalarrangørane.

– Kystfestivalen, som Kalvåg Kystlag har ansvaret for, har som alltid eit variert program, med noko for alle aldrar. I tillegg til konsertar og sceneshow blir det m.a. sjørøvartokt for barn og unge med seglskuta Svanhild. Turen er gratis, men det må bestillast plass, seier festivalarrangørane.