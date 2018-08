Det er ikkje noko som gler arrangørane meir enn dette synet

Kultur

Det seier Kjell Oldeide om barnefiskekonkurransen som går av stabelen laurdag.

Under fjorårets festival var over 100 ungar samla på lekteren for å delta i konkurransen.

– Det er ikkje noko som gler ein mann som har vore i fiskerinæringa heile sitt liv meir enn å sjå alle dei ungane som står der og fiskar. Like kjekt er det å sjå at bak ryggen til desse ungane står det like mange ivrige foreldre og besteforeldre, smiler Oldeide, som fortel at det var om lag 200 folk på lekteren i Måløy under arrangementet i fjor.

– Vi håpar på ny rekord i år. For både framtida til næringa og for sportsfiskarane er dette viktig. Har ein ei good fiskeoppleving i barndomen, så er dette noko ein hugsar for resten av livet, understrekar han.

Arrangørane lovar også premie til alle som deltar.

– Reglane er heilt enkle. Ein kan fiske med det ein har og alle kan vere med, samanfattar Oldeide, som samstundes understrekar viktigheita av at alle som er på lekteren har på seg redningsvest.