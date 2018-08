No er cupen i gong

Kultur

– Vi håpar at fleire frå Nordfjord havfiskeklubb skal delta. Vi har ein del påmelde frå klubben og det er på tide at vi prøver å få ein lokal vinnar, smiler Kjell Oldeide i havfiskeklubben.

Han fortel at deltakarane kjem frå mange ulike klubbar og at mange av dei beste fiskarane kjem til Måløy for å delta i konkurransen.

– Her fiskar dei ut frå stramme reglar og konkurrerer mot kvarandre på toppnivå.

Når båtane seglar ut fredag er ein om lag halvvegs i cupen, som vart starta 7. april og blir avslutta 7. oktober. Båtane kjem inn med fangsten fredag og laurdag ettermiddag, og då blir det veging og oppmåling før dei største fiskane blir hengt opp i storfiskstativet på Torget.

– Når vinnaren er kåra så går ikkje han eller ho tomhendt heim frå konkurransen. Vi har eit premiebord som har passert 100.000 kroner i verdi, forklarar Oldeide.