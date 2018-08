Kultur

Torsdag kveld starter Elvisfestivalen og to heldige vinnere av Fjordenes Tidendes festivalkonkurranse kan glede seg over gratis inngang på alle arrangement denne helgen.

Vi spurte om hvilket år Elvisfestivalen ble arrangert for første gang i Måløy og to av dem som visste at svaret på spørsmålet var 2014 er:

Kjell Tungevåg og Merete Verpeide.

Vi gratulerer de to vinnerne med hvert sitt festivalpass og ønsker alle god fornøyelse på konsertene.