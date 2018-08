Skal sette tonen i «Graceland»

Lars Kjølen, The Norwegian Elvis Festival

– Vi syns det er veldig kjekt å få vere med. Vi har vore med på festivalen ein gong før, men då i ei litt meir beskjeden rolle. For tre år sidan spelte vi på dagtid i gata, men då vi i år fekk spørsmål om å vere med å spele i teltet på kveldstid, så kunne vi ikkje la det gå forbi oss. Det høyrest spennande og kjekt ut, seier leiar i musikklaget, Johan Wåge.

Også festivalleiinga gler seg over at dei har fått med seg Torskangerpoll Musikklag.

– Dette ser vi fram til og store forventningar til. For å bruke eit svensk uttrykk, så kjem det til å bli ein rysare, lovar Lars Kjølen i festivalleiinga.

Dei forsøker så langt det er mogleg å la lokale artistar sleppe til på festivalen.

Byggjer ei ny scene

Torskangerpoll Musikklag skal saman med bandet Sideshow Bob og deira korgruppe framføre om lag 20 nummer frå scena i festivalteltet. Dette showet, som har fått namnet «Elvis Galla», blir i forkant av kveldens fem minishow, og er eit nytt tilbod under festivalen.

– Det er mange som går på kyrkjekonserten og er fornøgde med det og ikkje vil gå på teltarrangementa, fordi det blir for mykje hopp og sprett. Men dette showet set vi opp som ein konsert, fortel festivalsjef Helge Hjelle.

Arrangørane skal bygge opp ei ny scene, der det plar vere danseplass i teltet, som musikklaget skal sitte på. På den måten kan det bli ei «rolegare» atmosfære i teltet. På scena under denne konserten blir det rundt 45 aktørar.

Vil attskape elvismagien

– Alle dei som har lyst og plar reise for å høyre Torskangerpoll Musikklag spele bør nytte høvet til å gå på dette storslegne showet. Det kjem til å bli heilt kanon og mykje «trøkk» i teltet, slår festivalsjefen fast.

I etterkant av konserten med musikklaget blir den ekstra scena fjerna, og det er klart for kveldens fem minishow.

Tributeartistane som skal i aksjon denne kvelden er Jay Dupuid, Eddy Popescu, Morgan Vøien, Isak Søraa og Johnny Reel. Arrangørane legg til at fleire artistar blir å sjå på scena denne kvelden.

– Her ønskjer vi å attskape elvismagien som gjorde at folk kom frå heile verda for å oppleve Elvis live i USA i perioden 1969 til 1977.

