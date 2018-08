Kva veit du om «kongen»?

Kultur

Spørsmål

Elvis på film

1. I kva film spelte Elvis rollefiguren Clint Reno? Var det i Love Me Tender, Flaming Star eller Viva Las Vegas?

2. I kva film spelte Elvis Vince Everett? Blue Hawaii, Kissin’ Cousins eller Jailhouse Rock?

3. I kva film spelte Elvis Chad Gates? Harum Scarum, Viva Las Vegas eller Blue Hawaii?

4. I kva film spelte Elvis Danny Fisher? Fun in Acapulco, King Creole eller Double Trouble?

5. I kva film spelte Elvis Lucky Jackson? Viva Las Vegas, Girl Happy eller Easy Come, Easy Go?

Elvis i Måløy

1. Kva heiter filmen om Elvis som skal ha premiere i Måløy under årets utgåve av Elvisfestivalen?

2. Kva er undertittelen til konserten «Elvis in Church» i Sør-Vågsøy kyrkje 9. august?

3. Kva køyretøy har reklamert for Elvisfestivalen i store delar av Sør-Norge i løpet av sommaren?

4. Kva heiter showet med lokale ungdommar under Elvisfestivalen?

5. Kva restaurant tilbyr Elvis Barbeque Burger under Elvisfestivalen?

Kva song?

1. «And his mama cries. Cause if there’s one thing that she don’t need. It’s another hungry mouth to feed.»

2. «You make me so lonely baby. Well, I’m so lonely. I get so lonely I could die.»

3. «Come hold me tight. Kiss me my darling. Be mine tonight»

4. «Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?»

5. «Tell me am I gettin’ through. I keep hangin’ on. Try to learn the song. But I never do.»

Priscilla

1. I kva by gifta Priscilla og Elvis seg?

2. I kva land møttest Priscilla og Elvis for første gong?

3. Priscilla spelte inn ein filmkomedie-serie saman med komikaren Leslie Nielsen. Kva heitte denne serien?

4. Kor mange år yngre var Priscilla enn Elvis?

5. I kva TV-serie spelte Priscilla rolla som Jenna Wade frå 1983 til 1988?

Elvismiks

1. Elvis budde mesteparten av sitt liv i Tennessee, men han vart fødd i byen Tupelo i kva nabostat til Tennessee?

2. Kven måla maleriet Double Elvis der Elvis er portrettert som ein revolvermann?

3. Kva song av Elvis handlar om eit brev som ikkje kom fram til adressaten?

4. Kven i familien Presley fekk Elvis si første plateinnspeling i gåve?

5. Kva var namnet til bror til Elvis som døydde under fødselen?

1X2

1. Kallenamnet til Elvis sin manager Tom Parker var kva militær tittel? General, Major eller Colonel?

2. Kven av desse artistane er med i konsertserien In Memory of Elvis Gospel? Terje Tysland, Stephen Ackles eller Tor Endresen?

3. I kva år vart Lisa Marie Presley fødd? 1965, 1968 eller 1971?

4. Kven av desse har skrive bok om Elvis? Dag Solstad, Kjetil Rolness eller Fredrik Skavlan?

5. Kva heiter Elvis sitt eldste barnebarn? Riley Keough, Olivia Thirlby eller Nicky Minaj?

Svar

Elvis på film: 1. Love Me Tender 2. Jailhouse Rock 3. Blue Hawaii 4. King Creole 5. Viva Las Vegas

Elvis i Måløy: 1. Elvis ’68 Comeback Special 2. We Can Make The Morning 3. Trailer (semitrailer) 4. The Young Ones 5. Kraftstasjonen

Kva song?: 1. In the Ghetto 2. Are You Lonesome Tonight? 3. It’s Now or Never 4. Love Me Tender 5. Moody Blue

Priscilla: 1. Las Vegas 2. Tyskland (Vest-Tyskland) 3. The Naked Gun (Mannen med den nakne pistol) 4. Ti år 5. Dallas

Elvismiks: 1. Mississippi 2. Andy Warhol 3. «Return to Sender» 4. Gladys, mor hans 5. Jesse Garon

1X2: 1. Colonel 2. Stephen Ackles 3. 1968. 4. Kjetil Rolness 5. Riley Keough