Kultur

Sjølv om Camilla Sundal Laugerud fortel at ho har opplevd å bli klapsa på rumpa av ein gjest, opplever ho og sjef Silje Øygard restaurantbransjen som jamstilt.

– Her på Aske er vi to kvinner og to menn. På Kraftstasjonen i Måløy er kvinnene i fleirtal. Lokalt på dei restaurantane eg kjenner til, opplever eg at det er god balanse. Trenden i bransjen generelt er at det blir meir og meir jamstilling mellom kjønna, og hierarkia på restaurantkjøken er i ferd med å bli viska ut, seier Øygard.

Saman med Leon Knapskog og Øyvind Haugland opna ho restauranten Aske i Eidsgata 20. januar.

Ifølgje kjøkkensjef og medeigar Øygard har dei fått ein god start.

– Vi har hatt godt besøk og fått god respons. Det er tilfredsstillande når vi har satsa og halde på med førebuingar sidan august/september, og får så god mottaking.

Glad for norsk lovgjeving

Den tidlegare kjøkensjefen på Bien Restaurant i Bergen var i ein fase der ho etter 17 år ønskte seg ut av byen til meir landlege omgjevnader. Ho er oppvaksen i Valdres. Men stress og seine kveldar i bransjen var ikkje del av vurderinga.

– Eg var ganske vaksen før eg byrja som kokk, 27 år. Faktisk prøvde eg å unngå yrket lengst mogleg på grunn av arbeidstidene. Så eg tok ein bachelor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Men til slutt innsåg eg at det var kokk eg ville vere. Det har vore ein tøff bransje med mykje jobbing og tøffe arbeidstider, men eg føler strenge arbeidsmiljølover har betra situasjonen. For rekrutteringa er det avgjerande med gode system.

– Jobbar med fantastiske menn

– Eg var open for dei fleste stader, men eg var klar på at eg måtte ha med meg nokon. Det måtte vere folk med gode kvalifikasjonar og entusiasme, seier Øygard.

– Eg jobbar saman med fantastiske menn og har ingen ting å klage på. Det er ein spesiell atmosfære på kjøken, bak baren og blant dei som jobbar ute i restauranten. Det er eit unikt samhald og venskap. Det er bra for denne atmosfæren og dette miljøet med balanse mellom kjønna, slik det er for alle arbeidsmiljø, legg ho til.

Øygard fortel at ho heile tida har opplevd det som ei styrke å vere kvinne i bransjen. Det einaste tilfellet ho kan kome på der det vart brukt mot henne at ho er kvinne, er frå tida ho jobba i Paris. Men ho innser at denne episoden var samansett av både språkproblem og at ho på det tidspunkt ikkje var moden nok for oppgåvene ho hadde.

Vart klapsa på rumpa

Camilla Laugerud frå Kjølsdalen er kokkelærling på Aske. Ho vann servitør-NM for lærlingar medan ho jobba på Statholdergaarden i Oslo. Ho fortel at i restauranten kan atmosfæren vere annleis.

– Dette blir fylkets beste restaurant Kristine Hansen, Nikolai Haldane og Geir Kjetil Haugland var første gjester då restauranten Aske opna i Eidsgata laurdag. Og dei likte det dei fekk smake. – Dette kjem til å bli fylkets beste restaurant, meiner Haugland.

– Eg opplevde negative hendingar då eg jobba i Oslo. Spesielt i julebordsesongen var det litt av kvart. Eg opplevde ein gong ein gjest som klapsa meg på rumpa. Heldigvis hadde eg ein sjef som var veldig tydeleg med gjesten, han fekk beskjed om at skjedde det same igjen måtte han forlate restauranten. Det var ubehageleg, og når du er ung veit du kanskje ikkje heilt korleis du skal takle det. Etter kvart som du får erfaring og meir sjølvtillit blir du tryggare i slike situasjonar.

Laugerud jobba tidlegare som servitør på Kraftstasjonen i Måløy.

– Eg har aldri opplevd negative ting her. Det har nok med at eg i mange tilfelle kjenner gjestene. Yrket er utruleg kjekt og spennande. Det er alle dei kjekke gjestane, gode kollegaer og ein variert kvardag som gjere at ein vel å jobbe i bransjen.