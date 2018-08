Gler seg over responsen frå besøkande

Kultur

– Det er berre positive tilbakemeldingar. Folk er imponert over kor moderne det er, og alle seier dei gler seg til å følge med vidare.

Senterleiaren peiker også på at mange seier dei vil kome tilbake.

– Mange fortel at dei fekk for lita tid, fordi det er så mykje å sjå og høyre. Ein klarer ikkje få med seg alt med eit besøk. Ein må ha god tid og gjerne gå fleire gonger.

Sidan opninga i juli har senteret hatt om lag 40 besøkande dagleg.

– Vi har hatt ein del grupper og tilreisande, både norske og utanlandske. Mange av dei som bur her seier at dei vil vente med å besøkje senteret til det har hatt si offisielle opning. Senteret er eit senter som er ope for alle.