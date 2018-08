Fornyar aktivitetsdagen med SUP-brett og seglbåtar

Kultur

SUP står for Stand up Paddleboard, og saman med seglbåtar og kanoar blir det stor aktivitet på Ongelsvatnet som ligg like før ein kjem til Kvalheim.

– I år som i fjor stiller speidaren opp med masse kanoar og redningsvestar, skriv komiteen på Facebooksida si.

25. august mobiliserer altså den vesle bygda og arrangerer sin populære aktivitetsdag. Og på plakaten står mykje moro.

Nytt av året er også to store hoppeslott, i tillegg kjem kjente og populære aktivitetar som hesteriding, bogeskyting, snikkarbod, tur i høyvogna, quiz-løp med Barnas turlag på Gamle Kvalheimsvegen, ATV-bil på bane, små og store traktorar på uteplassen, filmvising frå Kvalheim, og så blir det dyr å klappe og sjå på, blant anna kattar, sauer, geiter, høner, kyr. Og fire kioskar serverer masse heimelaga mat. Is, brus, cupcakes, kaker, grilltallerken, rømmegraut og fiskeburgar står på menyen.