Pavelich var også med i Stjernekamp i fjor, da som gjestedommer og mentor i genren EDM. I år har han tatt steget opp på scenen artist.

Genren i det første programmet var rock, og Alexander hadde valgt seg låta Use Somebody av Kings Of Leon.

– Jeg synes det funker bra med denne låta, du har en sånn genuin, sterk innlevelse, sa gjestedommer og mentor Torgny Amdam på øving.

Etter en energisk opptreden mente dommer Thomas Felberg at det var rett av Pavelich å ta steget fram på scenen.

– Ingen tvil om at du har gjort et riktig valg, det er her du står nå du skal være, Alex, det er det ingen tvil om. Du synger som en skjeggete engel!

Han mente låten Pavelich hadde valgt var en låt som egentlig hadde blitt spilt litt for mye og brukt mye i talentkonkurranser og reality shows, men at Pavelich klarte å fornye den.

– Nå følte jeg at jeg hørte den for første gang, sa han.

Mentor Torgny Amdam mente sangeren fra Nordfjordeid vokalmessig var helt stødig.

– For en røst, for en stødighet, jeg har ikke noe å si på det. Men om jeg skal prøve å si noe konstruktivt, har du litt å gå på kroppsspråket. Bruk scenerommet mer. Tenk på det til neste gang, jobb med kroppen. For syngingen er 100 prosent!

Pavleich selv mente det var fint å være tilbake på scenen.

– Det er ganske deilig å komme ut av grotta hjemme i stua, og komme tilbake på scenen der jeg kan brette ut alt sammen.

I dette første programmet blir ingen stemt ut, så Alexander Pavelich blir å se i TV-ruta også neste lørdag.