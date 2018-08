Inviterer til å kome seg ut på Mestringsgården

Kultur

I anledning den nasjonale Kom deg ut-dagen førstkomande søndag 2. september, inviterer Barnas turlag Keipen til tur til Mestringsgården på Nesbø ved Svelgen.

- Vi var der i fjor også på Kom deg ut-dagen og det var så vellukka at vi gjer det igjen, seier Kari Songdal, som er leiar for turlaget.

I tillegg til aktivitetsløypene som Mestringsgården tilbyr blir det grilling, quiz, tur til fyret på Nesbø og leik i skogen.

- Turlaget stiller med laksepakke sponsa av K. Strømmen og pølser sponsa av Gilde som folk kan grille sjølve. Det blir også moglegheiter til å kjøpe brus, kaffi og snop i parken. Men ta med drikke, sitteunderlag, turbestikk, turpass, kopp og eventuelt myggspray.

Det er begrensa plassar for dei som ønskjer å klatre, så turen krev påmelding til turlaget.

- Helst innan torsdag eller fredag, seier Songdal, og legg til:

- Og det er viktig å hugse at om ein skal vere med på klatre så må ein vere over 100 cm. Er ein under seks år og skal klatre, så må ein vere i følge med ein vaksen. Og det er også sånn at alle barn som skal vere med på Kom deg ut-dagen må vere i følge med ein vaksen, seier Songdal.