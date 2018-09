Kultur

Italienske Giacomo Puccini sin opera frå 1896 er både operasjef Kari Standal Pavelich og ektemann, og dirigent for La Bohème, Michael Pavelich sin favorittopera.

– Vi er begge spesielt glad i den. Det går ikkje an å vere glad i opera og ikkje like denne. Eg grin på same plass kvar gong. La Bohème trykker på knappar som set kjenslene i sving. I tillegg er det utruleg vakker musikk og ei rørande historie, både morosam og trist, seier Standal Pavelich.

3. oktober skal Opera Nordfjord si storsatsing ha premiere, og førre helg starta øvingane for dei lokale operakora som skal delta i dei totalt åtte framsyningane operaen skal ha.

Både barnekoret og vaksenkoret fekk møte dirigent Michael Pavelich, regissør Mira Bartov og regiassistent Ida Görsch. 35 vaksne frå Gloppen, Ørsta, Volda, Vågsøy og Eid, og 18 barn frå Gloppen, Bremanger, Vågsøy og Eid, stilte til øving.

– Det er det største koret vi har hatt sidan vi sette opp Carmen. I helga fekk dei vite meir om rollene dei skal ha på scena, og regissøren Mira Bartov er veldig flink til å utnytte koret som ein ressurs på scena.

Mellom anna øvde dei på den velkjende julaftan-scena i La Bohème.

– I originalversjonen er denne scena lagt til ein Paris-restaurant med småbord og liknande. I vår versjon er det også julaftan og fest, men vi inkluderer i tillegg eit maskeradeball med spennande kostyme som gjer det heile fargerikt og levande.

I tillegg til kora er det sju solistar med i operaen. Dei skal alle møtast førstkomande måndag i Bjørvika i Oslo før øvingane flyttast til Nordfjordeid i midten av september.

Moderne, men tidlaust

Medan den opphavleg operaen er lagt til 1800-talet, er Opera Nordfjord sin versjon plassert i tida etter andre verdskrig.

– Så den er nok litt meir moderne på den måten, sjølv om dette er ei tidlaus historie. Det har alltid funnest bohemar som gjorde opprør og kjempa for tilværet. Bohemane si historie kan plasserast i mange tidsepokar, og det fungerer alltid, seier operasjefen, som understrekar at regissøren likevel i det store og heile held seg tru til originalen.

La Bohème kjem også i ny språkdrakt, i ei heilt ny, nynorsk omsetting av Jostein Avdem Fretland.

– Vi er også godt i gang med både bygging av kulissar og sying av kostyme. Vi er i rute! smiler Kari Standal Pavelich.