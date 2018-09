Ny pris til Parr

Kultur

Prisen vart delt ut i dag i Fredrikstad under litteraturfestivalen «Ord i grenseland».

I grunngjevinga til juryen står mellom anna dette:

«Parrs fortellinger legges til ei lita bygd ved en fjord – et miljø som hun kjenner godt fra sin egen oppvekst. Bøkene preges av en stor respekt og kjærlighet for folket og naturen. Her skildres livet med alle sine små og store hendelser slik de sees ut fra et barns perspektiv. Handlingen drives av barnas fantasi og nysgjerrighet, deres hverdagsaktiviteter, påfunn og filosofiske refleksjoner. Parrs bøker er velskrevne, språket er godt og lett å lese.

I bøkene Vaffelhjarte og Keeperen og havet, møter vi bestevennene Lena og Trille. Vi møter dem i første bok som niåringer mens de nærmer seg tenårene i bok nr 2. Disse to vidt forskjellige ungene; den energiske, tøffe Lena og den mer forsiktige og tenksomme Trille, blir mesterlig godt beskrevet med Parrs nydelige bruk av språket. Hverdagen er ikke alltid enkel og likefram, spesielt ikke når man kjenner på sjalusi ovenfor nykommere i bygda, redsel i uvær og for å miste sine nærmeste.

Tonje Glimmerdal entret verden med mottoet «Fart og sjølvtillit!» i 2009 og vi fikk en ny litterær heltinne. Vi får litt assosiasjoner til Pippi, men Tonje er en karakter som står fullt og helt på egne ben. Parrs skildring av Glimmerdalens Dunder gjør at leseren ikke kan annet enn å bli glad i denne sterke, såre og oppfinnsomme jenta. Hennes gjøremål, tanker, vennskap og filosofiske betraktninger gjør fortellingen både spennende, dramatisk og morsom.

Maria Parrs bøker har mange lesere rundt om på norske skolebibliotek. Bøkene er blitt populære, og de fenger lesere i alle aldre – både barn og voksne.»

Maria Parr (f. 1981) er norsk barnelitteraturs superstjerne! Ho debuterte med Vaffelhjarte i 2005, og fekk sitt store gjennombrot med Tonje Glimmerdal i 2009, som ho fekk Brageprisen, Teskjekjerringprisen og Kritikarprisen for. Bøkene til Parr er omsette til mange språk, og ho har også vunne ei rekkje internasjonale prisar. Ho har blitt samanlikna med både Johanna Spyris (Heidi) og Astrid Lindgren. Parr er frå Fiskå i Vanylven. Ho har mastergrad i nordisk litteratur frå Universitetet i Bergen, og er utdanna lærar.