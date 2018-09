Fryktet forkjølelse ville ødelegge for kveldens hiphop-innsats

Kultur

Hiphop-kvelden er en av de store klassikerne i Stjernekamp, og i år er Maria Karlsen alias Lotus mentor og sjangerekspert.

På Facebook-siden sin skriver Alexander Pavelich at han har vært forkjølet de siste dagene, og vært bekymret for at dette skulle påvirke formen i kveld når han skal synge Eninems Lose Yourself på Stjernekamp.

- Jeg var redd helt fram til i dag tidlig, skriver han, og presiserer at han nå er klar til å gi alt.

Hiphop ligger noe utenfor Pavelich komfortsone, men han er optimistisk.

- Vennene mine har sett meg rappe før på øvinger, men for de aller fleste blir nok dette første gang.