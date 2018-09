Arrangerer messe med fart og moro for store og små

Kultur

Eidamessa, som i år blir arrangert for 28. gong, byr på mykje moro, mellom anna vikingar, tivoli og kino som ei kan sjå alle tre dagar.

Lokale talent får også skine. MGP-jr-vinnar Oselie Henden frå Eid og Andrea Santiago frå Måløy som blei nummer to i The Voice 2017 speler begge på scena i Eidsgata laurdag, medan duoen Children of Mars frå Selje speler søndag. Kulturskulen i Eid opptrer fredag. I tillegg er det kveldskonsert laurdag, med Lizz, Lisa Uhlen og Dagdriverne.

Laurdag blir det også vikingmarknad og vikingparade, reptilvisning på Pets, demonstrasjon av blålysetatane, Motorhistorisk klubb ved Jysk, Sagstad held ope og Paw Patrol show for dei aller minste.

Søndag startar med Løp for meg i Malakoff før vikingmarknaden, butikkane, Pålnaustet og tivoliet opnar. Også søndag har Paw Patrol show, og midt på dagen er det også annonsert eit «hemmeleg» innslag.

Det er sjølvsagt også flust med salsboder, hoppeslott alle dagar, kunstutstilling på Coco og i Kulturhuset Gamlebanken, Minibakeriet serverer toast og Aske grillar, Extra har frukost laurdag medan Bakerhuset Tunold "mekkar" skullebollar. Og så er det også barnedagar på Amfi.