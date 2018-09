Gler seg til å synge med band og blåserekke

Kultur

- Basseluskane frå sjukdom førre veke er snart heilt borte, humøret er på topp og kroppen er klar for soul, skriv Alexander på Facebook, som gler seg til å gi alt med band i ryggen.

Det blir også nokre dansetrinn under kveldens opptreden, for Alexander har øvd på koreografi på Bårdar danseskole. Og Alexander skal synge It's a Man's, Man's, Man's World av James Brown, så då er det viktig med dei rette bevegelsane.

Mentor for soul-kvelden er Odd René Andersen.

Soul har ikkje vore sjanger i Stjernekamp sidan første sesong i 2012.