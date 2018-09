Kultur

– Vi lovar ein flott festival der ungdom skal få sette sitt preg på alle sider ved arrangementet slik det skal vere når det er UKM-festival, seier tenesteleiar for kultur i Vågsøy kommune Odd Gunnar Myhre.

Kring 250 ungdommar frå heile fylket er venta til Måløy under festivalen. Kommunen har alt starta planlegginga, då det er mykje som skal på plass. Fylkeskommunen er også med og samarbeidar om arrangementet.

Nordfjordhallen er ein kompakt arena, der alt under festivalen kan skje under same tak. Bygget inneheld både ein kulturdel og ein idrettsdel, og rommar årleg mange store arrangement og tilstellingar.

Måløy vidaregåande skule, som ligg vegg i vegg med Nordfjordhallen, blir ein viktig samarbeidspart. Det same blir Sogndal vidaregåande skule, som skal ha ansvar for fleirkameraproduksjonen som blir laga under festivalen.

– Det kjem til å bli ein veldig bra festival, seier Eva Kristin Svidal, fylkeskontakt for UKM i Sogn og Fjordane.