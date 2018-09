Kultur

– Vi er ganske overvelda over heile dagen. Ein føler seg ganske liten i ei så stor folkemengde. Og sjølv om mange møtte opp for å støtte ei god sak, så veit eg at mange møtte opp for å gi nettopp oss støtte! Og det er så rørande at eg ikkje har ord, seier Malin Hagevik Aare.

31-åringen er mor til 10 år gamle Olivia, som i mars fekk påvist hjernesvulst, og fram til no har lagt bak seg åtte cellegiftkurar på Haukeland universitetssjukehus.

– Olivia er av same oppfatning. Ho måtte sjølv tørke ei tåre etter at ho hadde starta løpet med «klar, ferdig, løp for meg!» i lag med Vilde og Anna på scena, fortel Hagevik Aare.

Samla inn 100.000 kroner

– Eg hadde lyst til å springe fordi ei jente har kreft. Så vi skal vere med å samle inn pengar slik at vi kan hjelpe fleire, seier sju år gamle Maja Rusten.

Ho var på plass saman med familie og slekt søndag, og var ein av dei 273 barna og vaksne som sprang for kreftsjuke barn under arrangementet «Løp for meg» under Eidamessa søndag.

Løpet i Eid var eitt av 23 løp som gjekk føre seg samtidig over heile landet, der alle inntektene går til Barnekreftforeninga. Sjølv om ein ikkje har nøyaktige tal endå, så trur Hilde Marie Midthjell at resultatet frå innsamlinga ligg på kring 100.000 kroner. Ho er ein av initiativtakarane bak løpet, og var også rørt over oppmøtet.

– Vi har tørka tårene fleire gongar i løpet av dagen, og det er overveldande å sjå at folk i lokalsamfunnet stiller opp. Det varmar veldig, seier ho.

Midthjell gler seg over at så mange som 273 deltok.

– Det er heilt fantastisk! Det kan aldri bli nok pengar til Barnekreftforeninga. Vi er veldig takknemleg for at folk bidrar.

Initiativtakarane rosar alle som har hjelpt til.

– Folk har ringt og spurt om dei kan bidra med noko, bake kake, stå i kiosk, registrering påmeldignar og det har vore veldig mykje dugnad. Alt har eigentleg vore sponsa, frå varene i kiosken til gevinstane, fortel Midthjell.

Modig på scena

Om under ei veke sit Olivia og mamma på flyet til Tyskland. Der ventar nær to månader med behandling. Men først fekk Olivia vere modig på scena og synge saman med Vilde og Anna, og vennen Karoline.

– Ho syntest det var fantastisk kjekt å få stå på scena. Ei veldig stor oppleving, og kanskje noko ho ikkje hadde turt å gjere før sjukdomen, seier Malin Hagevik Aare.

Ho fortel om ei sterk jente:

– Olivia har alltid vore ei beskjeden jente, men i den prosessen her har ho vore enormt modig og tøff som få! Ho har tatt utruleg mykje på strak arm, også i dag!

Søndag var det meste av familien på plass for å vise si støtte, mellom anna besteforeldre frå Deknepollen.

– Det er eit heilt fantastisk oppmøte, seier Randi Hagevik Aare.

Ho blir med til Tyskland dei første to vekene, før resten av familien kjem på besøk.

– Dei siste to vekene skal vi vere åleine og telje ned siste tida i Tyskland. Vi planlegg å nyte desember til det fulle i lag, heile familien! På nyåret ventar vedlikehaldsdosar med cellegift. Vi forholder oss til at Olivia skal bli heilt frisk, seier Malin Hagevik Aare.