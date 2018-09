Skreiv song for å beskrive saknet etter pappaen sin

Kultur

– Det er også for å takke han. Ei lindring i sorga og eg håpar den vil vere ei smertelindring til andre i same situasjon, legg ho til.

Kvenseth, som er frå Stadlandet, er også kjend som ElektroLise, og har vore aktiv live og på scener med konseptet. Dette er likevel hennar første utgjeving.

– Eg mista pappa min i november i fjor, og har bearbeidd sorga mellom anna gjennom å skrive denne låten.

Det var gjennom faren sin Lise fekk musikken inn i blodet, og ho er nøgd med korleis songen til faren blei.

– Eg har aldri vore så fornøgd med tekst og uttrykk nokon gong som låtskrivar, sjølv om eg har gjort det bra gjennom Let’s be Light og som låtskrivar for million-Kpop bandet Twice i Korea.

Like etter singelsleppet skal ElektroLise også varme opp for Egil Olsen på Stormkonsert på Drage 29. september. Og publikum vil her få høve til å vere med på ei live-innspeling.