Forventningene til Alexander høye før operakvelden

Kultur

Pavelich har heller ikke gjort det lett for seg selv ved å velge Nessun Dorma fra Puccini-operaen Turandot. Dette er en av verdens mest kjent arier for tenorer og en svært krevende en.

Nessun Dorma betyr "ingen må sove" og synges av Calaf som forelsker seg ved første blikk i den vakre, men kalde prinsesse Turandot. Alle menn som vil gifte seg med henne må imidlertid først svare på tre gåter. Klarer de ikke dette, vil de bli halshugget. Calaf klarer testen, men Turandot vil fortsatt ikke gifte seg. Han gir henne en utvei - hvis hun er i stand til å lære seg navnet hans før daggry, vil han dø. Dette er han sikker på at hun ikke kommer til å klare.

Alexander selv har uttalt at målet var å nå operakvelden, og det målet er allerede nådd.

– En lyver om en sier at en ikke vil komme så langt som mulig. Opera er i femte sending, og det er jo en fin milepæl. Ikke nok med det, men om en kommer så langt, får en synge opera med Kringkastingsorkesteret, og det er vel lite som er så stort som det. Kommer jeg så langt klinker jeg til med å synge Pavarotti-perlen Nessun Dorma. Da er det «go big or go home», sa Pavelich til Fjordenes Tidende i august bare dager før Stjernekamp-sendingene startet.

Og når Alexander går på scenen i Stjernekamp i kveld er det med mor og operasjef Kari Standal Pavelich i salen.

Far og dirigent Michael Pavelich øver med kor og solister på Nordfjordeid til operapremieren på en annen Puccini-opera, La Bohème, i Operahuset Nordfjord 3. oktober.