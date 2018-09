– Leverer handspelt rock 'n' roll

Kultur

– No når hausten er over oss og vi betaler for den fantastiske sommaren i form av regn i bøtter og spann, fekk vi lyst å gjere noko morsomt. Då er det sjelden feil med litt handspelt rock’n’roll. Og det skal sjølvsagt vere på Jibben, seier Sigbjørn Kvalheim.

Tony Dowlers Hellhounds er ein trio frå Manchester som har spelt sammen i årevis. Bandet har Europa som arbeidsfelt, og etter fleire turnear på klubbar og festivalar har bandet etter kvart fått godt fotfeste også her i landet.

– På konsert med Tony & co blir det ei blanding av eigenprodusert materiale og coverlåtar der bandet hyller heltar som Rory Gallagher, Jimi Hendrix og Stevie Ray Vaughan. Dette er ekte vare og ein konsert med Tony Dowlers Hellhounds er aldri kjedeleg! Vi har heller ingenting å innvende til bandet sitt motto: «Play by the heart, not by the rules»! smiler Kvalheim.

Laurdag 29. september speler altså bandet på Jibben. Og om du vil ha dei med deg fleire gongar, speler dei også på Musikkafé på Havly i Iglandsvik fredag 21. september.