Kultur

– Endeleg er tida inne for å sleppe den nye låta mi Hald mi hand. Eg har gledd meg lenge til å vise alle saman at musikken framleis gløder i meg, og eg gler meg til at skal få høyre den nye låta mi. Låta blei skriven i vår, då det nærma seg slutten av ungdomsskulen. Det nærma seg eksamen og sommarferie, ei tid då mange skal ta steget ut i ei ny verd. Eg starta å tenkje på kor heldig eg er som har så mange flotte og gode vener. Eg sette meg ved pianoet heime og litt etter litt blei ein ny song klar, ein hyllest til gode venner. Songen min handlar om å ha gode venner, og alt det gode som eit vennskap kan gje, seier Oselie.

Oselie fyller 16 år i desember og har starta på vidaregåande skule denne hausten.

– Eg trivast godt og det er ei spennande tid. Utfordringar står i kø for ungdomar i min alder. Både reine gleder og vanskelige situasjonar ein må lære seg å handtere. Det er alltid godt å ha gode venner. Venner som trøstar, venner å le saman med, ein venn til kvardag og ein venn til fest. Ein venn du kan halde i handa når du treng det, seier ho.

Låta ho slepp på fredag er ein glalåt i sjangeren pop og Oselie fortel om eit fantastisk år sidan ho vann MGPjr for eitt år sidan.

– Det har vore ein einaste stor draum. Eg har fått oppleve så fantastisk mykje, og eg har fått lære masse. Siste året har eg fått reise rundt om i Norge og halde konserter. Eg har stått på mange ulike scener, både aleine og saman med profesjonelle musikarar. Det har vore ei eventyrlig reise. På same tid har eg fått vere Oselie, som bur på Nordfjordeid saman med familien min. Eg går på skule, spelar fotball og driv med skiskyting, seier ho.

Musikken får ho sjølvsagt tid til. Etter låtsleppet på fredag, ber turen til Oslo og finale i MGPjr, for deretter å reise på juleturné med MGPjr.

– Det gler eg meg til. Når turneen er ferdig, kan eg reise heim og ta ein velfortent juleferie, fortel Oselie.