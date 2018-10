Alexander ute av Stjernekamp

Kultur

Sjølv med ordførar Alfred Bjørlo i salen, gjekk det ikkje vegen for Alexander Pavelich i kveldens Stjernekamp.

– Soul var for meg eit vendepunkt, då hadde eg blitt varm i trøya og fått gnisten for Stjernekamp. Opera var fantastisk å oppleve, og ikkje minst EDM. Og rock var heilt topp, sa Alexander Pavelich på spørsmål om kva som har vore dei største augneblinka.

Tema for laurdagens Stjernekamp var hardrock og joik. Pavelich song Metallica-klassikaren Enter Sandman, før han joika My home is my heart av Jon Henrik. Det vart ikkje nok for ein plass i semifinalen.

– No skal eg heim til familien, sa Pavelich.

