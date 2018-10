Byr på tre dagar med fag, show og moro

Kultur

Og alt handlar om å vise kor attraktivt regionen er.

– Denne helga trekker folk heim til regionen, seier Edvard Iversen i Aktiv Raudeberg som er arrangør.

375 elevar kjem til Heim i haust Årets Heim i haust vil fokusere på jobbmoglegheiter for dei unge i fylket. Under årets arrangement vil Parken kulturhus dermed fyllast opp med 375 elevar. Nokre av dei kjem heilt frå Florø.

Vil vise fram det kysten har å by på 18.–20. oktober er det for ellevte gong tid for Heim i haust på Raudeberg. Årets utgåve skal kaste lys over moglegheitene på kysten.

Torsdag og fredag er det seminar og fokus på jobbmoglegheiter for ungdom. Fredagen vert så avrunda med aktivitetskveld for barn på Raudeberg skule, loppemarknad, ope skulemuseum i kulturhuset og til slutt konserten Beat for Beat med Torskangerpoll Musikklag.Laurdag kan ein gå på loppemarknad, besøke Vågsøy RC Lastebil, Kystkulturlaget, skulemuseet eller gå på kafé i Starheimsbuda. I kulturhuset blir det kafé, aktivitetar for barn og kulturinnslag frå Skarevik barnehage, Vågsøy kulturskule og Vågsøy skulekorps. Måløy Vekst vil fortelje om Måløy Marine ressurssenter, Martin Hagen og medstudentar vil informere om turistsatsinga, Ronny Almenning presenterer OFS Måløy og det heile blir avslutta med Oktoberfest i Garasja med Spik Adel og Ytre Nordfjord Brass.