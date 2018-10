Klar for ny stormtur og velværehelg

Kultur

– Etter ein fantastisk sommar kom hausten brått. Men for oss som er i Stormturbransjen passar det fint, smiler Grete Solborg Fure.

Stadt Naturguiding har hatt to vellukka arrangement av same type, og satsar no på eit tredje helga i oktober.

– Kanskje har du lyst på eit avbrekk frå kvardagen med tur, herlege behandlingar, yoga og god lokalmat? Vi tilbyr herlege behandlingar, tur i vakkert kystlandskap, yoga, god lokal mat, og ikkje minst triveleg selskap, seier Fure, som fortel at det berre er å ta kontakt for påmelding.