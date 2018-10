Popkomet klar for Malakoff-scena

Kultur

Slik beskriv Malakoff Rockfestival Sigrid, som kjem til festivalen til sommaren.

– Sigrid er kanskje den artisten vi har sett på konsert dei siste åra som har imponert oss mest. For eit rått naturtalent, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i ei pressemelding.

Med heidundrande hyllest i ein samla verdsbransje, opp mot 400 millionar streams globalt, utpeika til BBC Music’s Sound of 2018 og utselde konsertar verda over har SIGRID for alvor planta den internasjonale popfoten sin i musikkverda, heiter det i pressemeldinga.

Dermed er både rockelegendene Madrugada og Norges største pophåp Sigrid klare til Malakoff som vert arrangert på Nordfjordeid 18.-20. juli 2019.