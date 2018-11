Lokale talent på scena i teaterstykke

Kultur

Stykket har premiere 3. november i Trivselshagen på Sandane, og er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane Teater og dramalinja på Firda vidaregåande skule. Stykket er skrive av Maria Tryti Vennerød. Det vert vist 17 framsyningar for elevar i Stryn, Måløy, på Sandane, Nordfjordeid og i Førde, samt tre opne framsyningar på Sandane og i Førde.

I stykket dreier alt seg om ein gut som ikkje er her. Pulten hans står tom og gapande i klasserommet. Vidar er problemeleven som er flytta til ein annan skule, men fråværet hans bråkar meir enn nærværet. Klassen er samla til nasjonal prøve, men ingen klarer å konsentrere seg. Alle snakkar om han som ikkje er til stades. Nokre er triste, og andre let som om dei er triste. Det er komplisert med Vidar. I éin augneblink er han snill og kul, i den neste er han frekk og trugande. Så kjem nyhenda om at det har kome trugsmål om skyting på den nye skulen hans.