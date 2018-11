Lovar messe i godt selskap

Kultur

– Sjå innom Betania på Eid laurdag 3. november! Der finn du godt selskap. Mange kvinner og nokre menn har lagt alt vel til rette med god mat, variert utval av ting som kan kjøpast, loddsal og åresal, – og sjølvsagt Guds Ord, seier Asbjørn Gjengedal, som likevel påpeikar at det kanskje ikkje er så sjølvsagt.

– Vi held på med dette fordi Gud har sagt noko som ikkje seier seg sjølv; at han sende Jesus til verda for å vise kor glad han er i kvart menneske i alle folkeslag. Vi treng å bli minna om kva det kan bety for oss og alle andre. utfordring til å dele tid og pengar med dei som treng det, seier Gjengedal.