Kor, solistar og band lovar eit variert program

Kultur

Gerd Lillian Torvanger er korleiar for Bremanger kammerkor som arrangerer Haustkonsert i Vidsyn og Davang i helga. Ho er intervjua i vår Fort sagt-spalte:

Namn: Gerd Lillian Torvanger

Alder: 70

Adresse: Torvanger i Bremanger

Sivilstatus: gift, mor til fire og bestemor til elleve

Yrke: pensjonert lærar

Hobby: turgåing og friluftsliv, strikking, baking og korsong

Aktuell med: er korleiar for Bremanger kammerkor som arrangerer Haustkonsert i Vidsyn og Davang i helga.

– Kva skjer på haustkonsertane de arrangerer i helga?

– Koret skal ha konsertar med musikalske perler frå musikal, rock, viser og pop. Det blir eit breitt spekter. Vi begynte å øve til konserten i vår. Så det blir konsert med koret, og solistar, i tillegg har vi leigd inn solistane Hilde Hauge og Elisabeth Solbakken. Pluss at vi har med oss band; Norvall Klungresæter, Tor Olav Heldal og Raimund Hocklas. Vi håpar at det kjem mykje folk!

– Kva er det ein får høyre på konserten?

– Vi skal mellom anna ha musikk frå Abba, Everly Brothers og The Phantom of the opera, i tillegg til litt norsk musikk. Konserten passar for alle aldrar. Det blir også litt gamle koselege svisker, som Så seiler vi på Mjøsa. Solistane våre skal synge eit par nummer åleine, og i tillegg saman med koret. Det blir eit variert program.

– Fortel om kammerkoret!

– Eg har vore leiar for koret i sju år, og det er eit blanda kor. I haust har fått inn fleire nye medlemmar. No er vi cirka 30 songarar, og det er som er ekstra artig er at det er så mange karar med oss. Dei skal ha eit eige mannskornummer på konserten. Vi er eit godt vakse kor med god aldersspreiing der vi har medlemmar i alderen 40 til 70 år. Vi øver fast kvar tysdag, og så har vi hatt ei øvingshelg for å øve til desse haustkonsertane som vi skal ha i helga. Vi har det veldig kjekt saman, det er eit godt miljø og mykje songglede. Så har vi ein fantastisk dirigent i Jarle Grotle. Han er fagleg dyktig. Vi syng variert og har eit veldig variert repertoar.

– Kva aktivitetar har koret?

– Vi har mellom anna planar om ein kortur til utlandet i 2019. Då er koret 30 år, så det blir ein jubileumstur. Vi har lettare konsertar, men også kyrkjekonsertar og konsertar med store verk i samarbeid med andre kor. Denne gongen er vi åleine.