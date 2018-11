Signerer si første bok i helga

Kultur

Ingeborg Sol Fure frå Vågsøy er ute med diktsamlinga 100 dagar utan deg.

– Sol Fure vil ta oss gjennom si reise, og bakgrunnen for dette prosjektet etterfølgt av boksignering, fortel Jan Fredrik Fosse ved Knutholmen.

Sol Fure har skrive heile livet, for nokre år sidan starta ho å publisere tekstar på Instagram-profilen sin. 38-åringen kjem frå Måløy, men bur no i Førde der ho jobbar som seljar i NorEngros. Gjennom Instagram-kontoen sin tek ho dei 15.800 følgjarane sine med på ei reise gjennom vestlandsnaturen med naturbilde og sjølvskrivne tekstar som no har blitt til bok og fotoutstilling.

– Eg er litt sjølvutnemnd ambassadør for Sogn og Fjordane, det er den vakraste plassen på jord, sa Sol Fure til Fjordenes Tidende tidlegare i år.

Alt overskot frå boka går til organisasjonen Dråpen i havet, som er ein humanitær bistandsorganisasjon som har som mål å hjelpe menneske på flukt, i hovudsak barn og deira mødrer.