Dette fyret er med i musikkvideoen til verdenskjent norsk artist

Kultur

Musikkvideoen til Kygos nye låt Happy Now ble sluppet på søndag. NRK melder at det er bergensartistens første musikkvideo spilt inn i Norge, og den er viet det vestlandske landskapet, med bilder fra Bergen, Vøringsfossen, og nordvestlandskysten. Her dukker blant annet Kråkenes fyr i Vågsøy også opp i noen sekunder.

Regionansvarlig for Vestlandet i NHO Reiseliv, Wenche Salthella, forteller til statskanalen at hun mener det utvilsomt er fantastisk reklame for Bergen, Vestlandet og Norge.

– Utrolig verdifull markedsføring for reiselivet her hjemme at han har valgt Bergen og Vestlandet som kulisser, sier hun.

NRK skriver videre at musikkvideoen ble delt over alt på sosiale medier, blant annet til hans 4,4 millioner abonnenter på Youtube, 3,4 millioner følgere på Instagram og til de 2,5 millionene som liker bergensartisten på Facebook.