Har sikret seg Vinskvetten til neste års festival

Kultur

– Dette må være den perfekte julegaven til dem som har alt, og som liker å le og kose seg med den morsomste gruppen vi har på Vestlandet, legger han til.

Vatsø har jobbet lenge med å få nettopp Vinskvetten til Kalvåg, og nå har han endelig fått napp hos Bjørn Jensen og resten av gruppen som har blitt den fremste representanten for grovkornet, folkelig Vestlandshumor.

Selve drømmebookingen

– Noen festivaler drømmer om U2, andre om The Rolling Stones. I Kalvåg har vi hatt en drøm å få Vinskvetten hit i mange år, og nå går drømmen endelig i oppfyllelse. Her skal det bli en vanvittig folkefest med havnen full av båter og bobilcampen full av bobiler, spår han.

Datoen Vinskvetten kommer til Kalvåg er lørdag 3. august. Akkurat som i fjor legger festivalen opp til et program over tre dager, med en forsiktig start om torsdagen og deretter to dager med fullt program for både liten og stor.

– Vi lover en stor artist på fredagskvelden også, og i tillegg vil vi booke lokale artister som holder et høyt nivå og som vet hvordan de skal underholde publikum. Så det er bare å storme til billettlukene, sier festivalarrangøren.

Både nye og gamle sanger

Bjørn Jensen har gjestet Kalvåg flere ganger med Ausekarane de siste årene, og gleder seg til å komme tilbake med Vinskvetten.

– I disse dager er vi i studio i Bergen og spiller inn en ny plate som kommer ut på våren, så vi vil ha med oss både nye og gamle sanger til konserten. Det skal bli kjekt å spille disse foran to tusen mennesker på festivalen, sier han.

Jensen forteller at Vinskvetten skal sette opp et helt nytt show på Ricks i Bergen neste høst, og at noen av sketsjene derfra kanskje også finner veien til Kalvåg.

Publikum fra 18 til 80

– Når vi spiller utendørs for et så stort publikum satser vi nok mest på sangene våre, men en og annen sketsj og noen vitser blir det sikkert også plass til, sier mannen mange mener er landets morsomste artist og komiker.

– Vi kommer selvsagt til å spille både Dans på Grasdal, Ronny Bruvik og Fergebillettøren, sier Jensen, som forteller at Vinskvetten har fått et helt nytt publikum de siste årene.

– Jeg vet egentlig ikke hva som har skjedd. Kanskje er det alle ungene som tidligere satt i baksetet mens mor og far koste seg med Vinskvetten foran i bilen som nå har blitt voksne og vil sjekke oss ut? I alle fall er vi i dag en av få artister som kan vise til et publikum i hele spennet fra 18 til 80, sier han.

Vestlandets fineste gjestehavn

For dem som vurderer å legge turen til Kalvåg i august kan Svein Arild Vatsø love en komplett festivalopplevelse.

– For det første kan vi lokke med selve Kalvåg, som er en idyllisk gjestehavn på øya Frøya, midt mellom Måløy og Florø. I tillegg skal vi ha strålende artister, med Vinskvetten som ett av to toppnavn. På toppen av dette har vi en fantastisk bobil-camp hvor vi kan love topp stemning, sier han.