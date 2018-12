Etter et parogtjue år på veien tar de endelig turen innom denne festivalen

Kultur

Med mer enn 1700 konserter i løpet av deres per i dag 28 år lange eksistens har bandet kjørt opp og ned gjennom «eit litt for langstrakt land» mer og lenger enn de fleste. De har praktisk talt aldri stoppet.

– The neverending tour, ja… Hellbillies-vokalist Aslag Haugen drar på det.

– Vi måtte ta et års opphold da jeg brakk nakken, men det var jo av ren nødvendighet. Ellers har det gått mer eller mindre i ett. Vi har spilt mer enn 1.700 konserter. Det er jo helt vilt når du begynner å tenke på det, så det bør man kanskje ikke, ler han.

12. oktober går det offisielle startskuddet for høstens Hellbillies-turné i Kristiansand, og tar dem derfra og videre til blant annet Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger, men også til mindre steder som Førde, Ski, Kolbotn og Larvik. Når turneen avsluttes med to førjulskonserter på Golsfjellet har det populære bandet lagt bak seg noe sånt som 45 konserter i 2018, anslår Aslag.

Aslag lover at Hellbillies vil spille varierte sett i Kalvåg, med låter fra så godt som alle platene i bandets katalog. Det er blitt 11 studioalbum gjennom årenes løp, så det er mye å ta av.

Fra Hellbillies startet som et coverband med gjendiktninger av amerikanske countrylåter har de endret seg kraftig og blitt et fullblods rock ’n’roll-band, men de har hele tiden holdt fast ved den lokale forankringen fra Hallingdal. Aslag har tidligere uttalt at han raskt ble forbauset over hvor godt tekstene gikk hjem også andre steder i landet som viste seg å ha tilsvarende figurer som Syver, Jimmy Embrik, Birgjit og andre skikkelser fra Arne Moslåttens tekstunivers.

Moslåtten forsvant ut av bandet for noen år siden, men har fortsatt å levere tekster til bandet. Det har også den velrenommerte artisten, tekstforfatteren og Dylan-tolkeren Tom Roger Aadland som ble forespurt om han ville prøve seg forut for Hellbillies foreløpig siste plate, Søvnlaus fra 2016. Her er 8 av 12 tekster skrevet av Aadland, de resterende 4 av Moslåtten. Ifølge Aslag har ny tekstforfatter tilført bandet en litt annen innfallsvinkel, men til neste plate – sannsynlig utgivelse 2020 i forbindelse med 30-årsjubileet – vil nok Moslåtten og Aadland kunne bidra med like mye hver.

Hva er det som gjør at Hellbillies stadig turnerer som de gjør år etter år? Hva trigger Aslag Haugen?

– Bandet er kanskje i bedre form enn noen gang før. Nå sitter alt så utrolig bra, det er bare noe du kjenner idet du går på scenen, at det er fullt trøkk fra første tone.

– Så er det jo tilbakemeldingene fra publikum. Det er dem vi spiller for. Jeg husker en gang for mange år siden at vi gikk av scenen, misfornøyde med et eller annet som ikke hadde fungert optimalt, men som det helt sikkert bare var vi som hadde fått med oss. Da var det en av teknikerne våre som påpekte at selv om alt ikke funka hundre prosent, er det ikke alle som får stående applaus når de er ferdig på jobb. Det har jeg tenkt mye på. Det er mye riktig i det han sa, og veldig verdt å huske på.

Originalmedlemmene Arne Moslåtten og Arne Sandum er ute av Hellbillies, med alt det innebærer av endringer. Dagens besetning består derfor av Aslag på sang og gitar, broren Lars Håvard på gitar og trommeslager Bjørn Gunnar Sando, med de to assosierte medlemmene Egil Stemkens på bass og Lars Christian Narum på tangenter. Det er en hardtslående kvintett som møter publikum utover høsten. Men spørsmålet gjenstår: Hva er hemmeligheten bak at de orker dette år etter år, mil etter mil?

– Det er jo ingen oppskrift på slikt, men en viktig grunn er at det har gått bra hele tiden. Vi har aldri hatt noen egentlige nedturer. Folk har alltid kommet til konsertene våre, og alle platene har vært vellykkede. Dessuten er vi nok en heldig sammensetning av folk, selv om vi er ganske ulike. Du vet jo hvor mange band som har sprukket fra innsiden. Det viktigste er nok å legge fra seg de verste egoene, og det har vi klart.

- Til slutt må jeg si at vi spiller på en del steder ikke alle gjør, og nettopp derfor kan vi spille så mye som vi gjør. Hadde vi bare spilt på store steder hadde ikke det gått. Jeg tror fremdeles på den gammeldagse måten å bygge et publikum på, å møte dem der de er, avslutter Aslag, veldig klar for å legge ut på atter en ny etappe av Hellbillies neverending tour.

Svein Arild Vatsø i Aktiv Kalvåg er svært fornøyd med bookingen av det han kaller Norges beste live- band, og frister med en kompakt festivalopplevelse, hvor havnen i Kalvåg vil være midtpunktet.