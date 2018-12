Lokale barn bidrar i ny musikkvideo

Kultur

– Musikken er veldig viktig for å gje programma ei god innramming og vi er veldig nøgde med den jobben Dybedal har gjort, seier prosjektleiar Kjellrun Lavik, og legg til at musikkvideoen er eit viktig supplement til serien.

– Det er kjekt for oss at musikken er laga av nokon lokalt og at vi kan vise fram litt av Sogn og Fjordane på denne måten.

Videoen er spelt inn i Måløy, med lokale barn. Det er Karoline Løken-Nesthun frå Eid som syng, i tillegg til ho er det med fleire barn frå årets sesong av Bli med heim.

Barna som er med i musikkvideoen er Gabriella Lund Solheim, Aleksandra Lund Solheim og trillingane Erica, Emma og Elliot Trollebø som alle bur i Vågsøy kommune. Hallvard E. Husum er også med, han kjem frå Kaupanger i Sogn.

Musikkvideoen har premiere i dag, torsdag.