Lovar allsong og rocka folkefest når dette bandet kjem

– Bigbang blir retteleg kalla eit av landets beste liveband, og det er i møtet med publikum at trioen verkeleg er i sitt ess, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal

Malakoff meiner Bigbang passar for deg som har svolte etter den eksplosive kjemien mellom band og publikum, som berre rockekaptein Græni og co kan levere.

– Dette er eit folkekjært band som ikkje sparar på kruttet når dei no reiser ut for å presentere gamle og nye hits, skriv Malakoff.

Bigbang har hits som Wild Bird, Girl in Oslo og To The Mountains.

Dermed er Weezer, Madrugada, Sigrid, Bigbang og Djerv klare til Malakoff som vert arrangert på Nordfjordeid 18.-20.juli 2019.

25 andre artistar vert slept utover vinteren.